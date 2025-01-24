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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2025 г.Индекс Services PMI США в январе снизился, но о...
вчера 18:13

Индекс Services PMI США в январе снизился, но остался выше 50

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в январе снизился до 52.8 пункта против 56.8 месяцем ранее.

Тем не менее, индекс остался в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0, отделяющую рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 56.4.

Сфера услуг отвечает за формирование порядка 2/3 ВВП США.

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