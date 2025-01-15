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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 января 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
15.01.2025 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.6 млн барр.

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 10 января, сократились на 2.6 млн барр., запасы бензина расширились на 5.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 4.9 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 0.57 млн барр.

По итогам 2024 года, по данным API, коммерческие запасы нефти в США сократились более чем на 12 млн барр., а с начала 2025 года уменьшились на 6.6 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.1 млн барр., запасы бензина выросли на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.1 млн барр.

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