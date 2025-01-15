Инфляция в США по итогам 2024 года повысилась на 2.9%, реальная зарплата выросла на 1%

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в декабре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в ноябре.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.9% против 2.7% в ноябре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.9%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.3% в ноябре.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.2% против 3.3% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.3%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в декабре снизилась на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в ноябре (пересмотрено с 0.0%).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 1.0% в сравнении с 1.3% месяцем ранее.