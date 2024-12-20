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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 декабря

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск Цены на импорт в Германии;

10:00 мск: Платёжный баланс Великобритании;

10:00 мск: ВВП Великобритании, финал;

10:00 мск Бизнес-инвестиции в Великобритании, финал;

16:30 мск: ВВП Канады;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;

N/A мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики.

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