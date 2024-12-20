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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2024 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 18:25

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в декабре умеренно вырос

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за декабрь оставлен без изменений по сравнению с предварительным значением и составил 74.0.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 74.1 с предварительного уровня 74.0.

В ноябре значение индекса составило 71.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине декабря составил 2.8% против 2.9% в начале месяца и 2.6% в ноябре.

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