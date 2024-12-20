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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2024 г.Годовая инфляция в США в ноябре выросла на 2.4%
вчера 16:39

Годовая инфляция в США в ноябре выросла на 2.4%

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В октябре базовая инфляция увеличилась на 0.3%.

В годовом сравнении индекс core PCE в ноябре вырос на 2.8%, как и в октябре.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в ноябре вырос на 2.4% в годовом сравнении против +2.3% в октябре.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.1% после повышения на 0.2% в октябре.

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