Личные доходы американских потребителей ноябре увеличились на 0.3%, личные расходы выросли на 0.4%

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в октябре (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.2% после повышения на 0.5% в октябре (пересмотрено с +0.4%).

Личные расходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в октябре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в ноябре на 0.5%.

Норма сбережений в ноябре составила 4.4% против 4.5% месяцем ранее.