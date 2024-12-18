Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.7 млн барр.

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 13 декабря, сократились на 4.7 млн барр., запасы бензина расширились на 2.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.7 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 0.8 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.5 млн барр., запасы бензина выросли на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.2 млн барр.