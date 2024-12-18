Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в ноябре выросло на 6.1%

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в ноябре выросло на 6.1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1505 тыс. в годовом исчислении против 1419 тыс. в октябре (пересмотрено с 1416 тыс.).

Аналитики ожидали, что в ноябре число выданных разрешений на строительство составит 1430 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 0.2%.