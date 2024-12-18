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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2024 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 16:38

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в ноябре выросло на 6.1%

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в ноябре выросло на 6.1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1505 тыс. в годовом исчислении против 1419 тыс. в октябре (пересмотрено с 1416 тыс.).

Аналитики ожидали, что в ноябре число выданных разрешений на строительство составит 1430 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 0.2%.

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