Дефицит платёжного баланса США в III квартале расширился на 13.1%

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в III квартале 2024 года расширился на 13.1% до 310.9 млрд долл в сравнении с дефицитом в 275.0 млрд долл во II квартале (пересмотрен с -266.8 млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с июля по сентябрь 2024 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 286 млрд долл.

В соотношении с ВВП дефицит платёжного баланса США в III квартале составил 4.2% в сравнении с 3.7% во II квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.