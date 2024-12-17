Объём товарно-материальных запасов компаний США в октябре вырос на 0.1%

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в октябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после нулевого изменения в сентябре (пересмотрено с +0.1%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в сентябре.

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 в сравнении с 1.36 годом ранее.