Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в ноябре сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в октябре (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с ноябрём 2023 года объём промышленного производства в США сократился на 0.9%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в ноябре составил 76.8% против 77.0% в октябре (пересмотрен с 77.1%). Годом ранее - в ноябре 2023 года показатель составлял 78.4%.

В среднем за 1972-2023 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.7%.