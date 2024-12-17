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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 декабря 2024 г.Объём промышленного производства в США в ноябре...
вчера 17:20

Объём промышленного производства в США в ноябре сократился на 0.1%

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в ноябре сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в октябре (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с ноябрём 2023 года объём промышленного производства в США сократился на 0.9%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в ноябре составил 76.8% против 77.0% в октябре (пересмотрен с 77.1%). Годом ранее - в ноябре 2023 года показатель составлял 78.4%.

В среднем за 1972-2023 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.7%.

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