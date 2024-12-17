Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после увеличения на 0.5% в октябре (пересмотрено с +0.4%).

По сравнению с ноябрём 2023 года розничные продажи выросли на 3.8%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в ноябре вырос на 0.2% после повышения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в ноябре на 0.4%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 3.2%.