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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 декабря 2024 г. Объём розничных продаж в США в ноябре вырос ...
вчера 16:34

Объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.7%

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после увеличения на 0.5% в октябре (пересмотрено с +0.4%).

По сравнению с ноябрём 2023 года розничные продажи выросли на 3.8%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в ноябре вырос на 0.2% после повышения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в ноябре на 0.4%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 3.2%.

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