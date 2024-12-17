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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 декабря 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 декабря

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

02:50 мск: Торговый баланс Японии;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;

12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

16:30 мск: Платёжный баланс США;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США;

17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

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