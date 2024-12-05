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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 декабря 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 17:54

Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 25 тыс.

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 ноября, составило 224 тыс., увеличившись на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 215 тыс., пересмотрено с 213 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 218.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 ноября, сократилось на 25 тыс. и составило 1.871 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.907 млн до 1.896 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 3.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.884 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 16 ноября, выросло на 63.4 тыс. и составило 1.75 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.58 млн.

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