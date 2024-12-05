Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 декабря

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;
12:37 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;
15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;
16:30 мск: Торговый баланс Канады;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Торговый баланс США;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.