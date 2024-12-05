Курс доллара 103.3837   Курс евро 109.7802  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 декабря 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 декабря

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;

12:37 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;

16:30 мск: Торговый баланс Канады;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Торговый баланс США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

Другие новости

вчера
19:15
ЦБ РФ СОХРАНИЛ ПРОГНОЗ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ РОСТА ПРИБЫЛИ БАНКОВ В 2024 Г ДО 3,8 ТРЛН РУБ, НО ПОВЫСИЛ ОЖИДАНИЯ ПО НИЖНЕЙ С 3,3 ДО 3,5 ТРЛН - РЕГУЛЯТОР
вчера
18:58
Российский рынок акций вырос на 1% за четверг
вчера
18:39
"Полюс" допускает продолжение тренда на увеличение золота в резервах мировых центробанков
вчера
18:30
Прирост спроса на нефть в мире в 2024 г - 1,4 млн б/с, в 2025 г будет 1 млн б/с - Новак
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 декабря
вчера
18:24
РЖД сокращают инвестпрограмму на 2025 г на 40% к объемам текущего года
вчера
18:20
УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОПЕК+ ВЫШЕ 100%, НА ВСТРЕЧЕ ЭТА ТЕМА АКТИВНО ОБСУЖДАЛАСЬ - НОВАК
вчера
18:04
Охрану труда в компании Boeing не наладят, пока кто-нибудь не умрет, заявил информатор
вчера
17:54
Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 25 тыс.
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.