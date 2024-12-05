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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 декабря 2024 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
вчера 17:47

Число объявленных корпоративных увольнений в США в ноябре умеренно выросло по сравнению с октябрём

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в ноябре выросло на 3.8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 57.73 тыс. В октябре число объявленных увольнений составило 55.6 тыс.

По сравнению с ноябрём 2023 года показатель вырос на 26.8%.

Всего в январе-ноябре было объявлено о планируемом увольнении 722.6 тыс. сотрудников, что оказалось на 5.2% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

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