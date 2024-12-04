Объём производственных заказов в США в октябре вырос на 0.2%

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.2% в сентябре (пересмотрено с -0.5%).

Аналитики прогнозировали увеличение объёма заказов в промышленности США в октябре на 0.4%.

Объём заказов на товары длительного пользования в сентябре, согласно финальному отчёту, в октябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ранее сообщалось о его повышении на 0.2%. В сентябре показатель уменьшился на 0.7%.