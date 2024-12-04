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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 декабря 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 декабря

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;

16:30 мск: Торговый баланс Канады;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Торговый баланс США;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании.

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