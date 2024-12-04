Курс доллара 104.2361   Курс евро 110.2041  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 декабря 2024 г.Индекс PMI Services США за ноябрь пересмотрен в...
вчера 18:06

Индекс PMI Services США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за ноябрь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным уровнем (57.0) и составил 56.1.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В октябре значение индекса PMI Services составило 55.0.

Индекс остаётся выше пороговой отметки 50.0 больше года, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США. Вместе с тем пересмотр индекса в сторону понижения указывает на замедление темпов роста.

Другие новости

вчера
18:18
ИНДЕКС МОСБИРЖИ ОПУСТИЛСЯ НИЖЕ 2500 ПУНКТОВ ВПЕРВЫЕ С 27 НОЯБРЯ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
вчера
18:10
Объём производственных заказов в США в октябре вырос на 0.2%
вчера
18:08
Компонента занятости индекса ISM Services США в ноябре снизилась
вчера
18:07
Индекс ISM Services США в ноябре снизился
вчера
18:06
Индекс PMI Services США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения
вчера
17:33
Правительство РФ располагает набором инструментов для поддержки отраслей экономики - Путин
вчера
17:25
РОССИЯ ГОТОВА РАЗМЕЩАТЬ РЯД ПРОИЗВОДСТВ В ИНДИИ - ПУТИН
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.2 млн барр.
вчера
17:18
Путин: попытки Запада сдерживать импорт авто КНР вредны для мирового автопрома
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.