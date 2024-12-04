Индекс PMI Services США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за ноябрь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным уровнем (57.0) и составил 56.1.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В октябре значение индекса PMI Services составило 55.0.

Индекс остаётся выше пороговой отметки 50.0 больше года, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США. Вместе с тем пересмотр индекса в сторону понижения указывает на замедление темпов роста.