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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 декабря 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.2 млн барр.

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 29 ноября, выросли на 1.232 млн барр., запасы бензина расширились на 4.623 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.014 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, повысились на 0.112 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.2 млн барр., запасы бензина выросли на 0.2 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.1 млн барр.

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