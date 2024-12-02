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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 декабря 2024 г. Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing...
вчера 18:04

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в ноябре осталась в инфляционной области

Москва, 2 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в ноябре снизилась до 50.3 против 54.8 месяцем ранее.

Ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 55.2.

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