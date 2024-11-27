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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 ноября 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:48

Число повторных обращений по безработице в США осталось на трехлетнем максимуме

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 ноября, составило 213 тыс., сократившись на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 215 тыс., пересмотрено с 213 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 217 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 ноября, увеличилось на 9 тыс. и составило 1.907 млн, оставшись на максимальном уровне за период с 13 ноября 2021 года.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.908 млн до 1.898 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 13.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.890 млн. Показатель обновил максимальный уровень за период с 27 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 9 ноября, выросло на 12.9 тыс. и составило 1.69 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.68 млн.

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