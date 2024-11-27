Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.4%.

В сентябре объём заказов на товары длительного пользования снизился на 0.7% (пересмотрен с -0.8%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после увеличения на 0.5% в сентябре (пересмотрен с +0.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в октябре сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в сентябре (пересмотрен с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.5%.