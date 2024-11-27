Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились почти на 6 млн барр.

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 22 ноября, сократились на 5.935 млн барр., запасы бензина выросли на 1.814 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.543 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.734 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.5 млн барр., запасы бензина сократились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.3 млн барр.