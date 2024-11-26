Продажи новых домов в США в октябре сократились на 17.3% (расширенное сообщение)

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в октябре сократились на 17.3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 610 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 738 тыс. в сентябре.

Аналитики прогнозировали, что в октябре число проданных новых домов составит 725 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с октябрём 2023 года продажи новых домов сократились на 9.4%.

В целом, в прошлом месяце было продано 45 тыс. новых домов против 59 тыс. в сентябре и 57 тыс. в августе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 13 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (9 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (6 тыс. домов), от 500 тыс. до 599.9 тыс. (6 тыс. домов), от 600 тыс. до 799.9 тыс. (6 тыс. домов), от 800 тыс. до 999.9 тыс. (2 тыс. домов), от 2 млн долл (2 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 437.3 тыс. долл против 426.8 тыс. в сентябре и 405.7 тыс. в августе. В октябре 2023 года медианная цена проданного дома составляла 417.5 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 545.8 тыс. долл против 509.9 тыс. в сентябре и 476.8 тыс. в августе. В октябре 2023 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 498.8 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец октября составили 481 тыс. единиц против 471 тыс. в сентябре и 471 тыс. в августе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 9.5 месяца против 7.7 в сентябре и 8.2 в августе