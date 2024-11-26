Курс доллара 105.0604   Курс евро 110.4943  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 ноября 2024 г.Продажи новых домов в США в октябре сократились...
вчера 18:41

Продажи новых домов в США в октябре сократились на 17.3% (расширенное сообщение)

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в октябре сократились на 17.3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 610 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 738 тыс. в сентябре.

Аналитики прогнозировали, что в октябре число проданных новых домов составит 725 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с октябрём 2023 года продажи новых домов сократились на 9.4%.

В целом, в прошлом месяце было продано 45 тыс. новых домов против 59 тыс. в сентябре и 57 тыс. в августе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 13 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (9 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (6 тыс. домов), от 500 тыс. до 599.9 тыс. (6 тыс. домов), от 600 тыс. до 799.9 тыс. (6 тыс. домов), от 800 тыс. до 999.9 тыс. (2 тыс. домов), от 2 млн долл (2 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 437.3 тыс. долл против 426.8 тыс. в сентябре и 405.7 тыс. в августе. В октябре 2023 года медианная цена проданного дома составляла 417.5 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 545.8 тыс. долл против 509.9 тыс. в сентябре и 476.8 тыс. в августе. В октябре 2023 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 498.8 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец октября составили 481 тыс. единиц против 471 тыс. в сентябре и 471 тыс. в августе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 9.5 месяца против 7.7 в сентябре и 8.2 в августе

Другие новости

вчера
19:42
Нефть дорожает после снижения на 3% днем ранее
вчера
19:30
Чистая прибыль банков в РФ в октябре выросла на 4% к сентябрю, до 348 млрд руб - ЦБ
вчера
19:04
Юань на Мосбирже завершил торги ростом до 14,67 руб
вчера
18:49
ТВ: Эр-Рияд, Москва и Багдад заявили о важности сотрудничества в рамках ОПЕК+
вчера
18:41
Продажи новых домов в США в октябре сократились на 17.3% (расширенное сообщение)
вчера
18:31
Оверчук: соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Монголией может быть подписано в этом году
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 27 ноября
вчера
18:23
Индекс потребительского доверия в США в ноябре умеренно вырос
вчера
18:21
Продажи новых домов в США в октябре сократились на 17.3%
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.