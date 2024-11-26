Индекс потребительского доверия в США в ноябре умеренно вырос

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в ноябре вырос до 111.7 пункта против 109.6 месяцем ранее (пересмотрен со 108.7)

Аналитики прогнозировали ноябрьский показатель на уровне 111.8.

Индекс оценки текущей ситуации повысился на 4.8 пункта до 140.9.

Индекс ожиданий вырос на 0.4 пункта до 92.3.

Индекс ожиданий по-прежнему превышает пороговую отметку 80 пунктов, что указывает на отсутствие рисков рецессии в следующие 8-12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.