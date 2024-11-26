Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 27 ноября

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
04:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;
04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;
16:30 мск: ВВП США, предварительно;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;
16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;
16:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;
18:00 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;
18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;
18:00 мск: Личные доходы потребителей в США;
18:00 мск: Личные расходы потребителей в США;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.