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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 ноября 2024 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в о...
вчера 10:06

Индекс потребительских цен в Великобритании в октябре вырос на 2.3%

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в октябре вырос на 2.3% в годовом выражении после роста на 1.7% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 2.2%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в октябре в годовом выражении вырос на 3.3% по сравнению с ростом на 3.2% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3.1%.

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