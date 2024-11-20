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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 ноября

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

02:50 мск: Торговый баланс Японии;

04:00 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 1 год;

04:00 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 5 лет;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;

12:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

18:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена;

20:15 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.

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