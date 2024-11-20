Индекс цен производителей Великобритании в октябре на входе увеличился на 0.1% и на выходе не изменился

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в октябре увеличился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.5% в сентябре (пересмотрено с -1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.5%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в октябре не изменился после снижения на 0.4% в сентябре (пересмотрено с -0.5%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1%.