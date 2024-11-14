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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 ноября 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:40

Число повторных обращений по безработице в США снизилось на 11 тыс.

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 ноября, составило 217 тыс., сократившись на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 224 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 221 тыс..

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 6.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 221 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 ноября, уменьшилось на 11 тыс. и составило 1.873 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.892 млн до 1.884 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 1 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.875 млн. Показатель достиг максимального уровня за период с 27 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 октября, выросло на 30.6 тыс. и составило 1.673 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.633 млн.

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