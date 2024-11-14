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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 ноября 2024 г.Рост индекса цен производителей США в октябре у...
вчера 16:33

Рост индекса цен производителей США в октябре ускорился

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в сентябре (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали увеличение октябрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.4% против 1.9% в сентябре (пересмотрен с +1.8%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.3%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в октябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в сентябре.

Аналитики прогнозировали увеличение октябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.1% против 2.8% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 3.0%.

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