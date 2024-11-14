Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.78 млн баррелей

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 8 ноября, снизились на 0.777 млн барр., запасы бензина выросли на 0.312 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.136 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 1.859 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.1 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.3 млн барр.