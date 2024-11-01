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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 ноября 2024 г.Индекс PMI Manufacturing США за октябрь пересмо...
вчера 16:55

Индекс PMI Manufacturing США за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за октябрь пересмотрен в сторону повышения, составив 48.5 против 47.8 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс остался ниже пороговой отметки 50.0, указывая на сжатие деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 47.8.

В сентябре значение индекса составило 47.3.

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