Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в октябре вышла в инфляционную область

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в октябре выросла до 54.8 против 48.3 месяцем ранее.

Таким образом, ценовая компонента превысила пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на усиление инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 48.9.