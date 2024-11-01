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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 ноября 2024 г.Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
вчера 17:19

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в октябре вышла в инфляционную область

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в октябре выросла до 54.8 против 48.3 месяцем ранее.

Таким образом, ценовая компонента превысила пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на усиление инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 48.9.

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