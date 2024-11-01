Число рабочих мест вне с/х сектора США в октябре выросло на 12 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре выросло на 12 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 115 тыс.

Данные по числу рабочих мест за сентябрь пересмотрены с 254 тыс. до 223 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в октябре сократилось на 28 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 90 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости в здравоохранении и госсекторе. Число рабочих мест в обрабатывающей отрасли сократилось из-за забастовок. Кроме того, наблюдалось снижение занятости в сфере услуг на фоне сокращений временных сотрудников.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 51.3 тыс., в сфере частных образовательных услуг увеличилось на 6.2 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг сократилось на 47 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли сузилась на 4 тыс., однако количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось на 3.7 тыс. В розничной торговле число рабочих мест сократилось на 6.4 тыс., в оптовой торговле - выросло на 10.4 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы сократился на 3.7 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе не изменилось, в сфере информационных технологий выросло на 3 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 1.3 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 8 тыс. после повышения на 27 тыс. в сентябре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 46 тыс. после снижения на 6 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом выросло на 1 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи сократилась на 0.1 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 40 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом сравнении число госслужащих увеличилось на 129 тыс. до 23.46 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.1%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.1%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц выросло на 150 тыс. до 6.98 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в октябре уменьшилось на 368 тыс. до 161.5 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, повысилось на 428 тыс. до 100.81 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 220 тыс. до 168.48 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) снизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.6%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с октябрем 2023 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 852 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в октябре сократилось с учётом сезонных колебаний на 22 тыс. до 1.61 млн, составив 22.9% от общего числа безработных против 23.7% месяцем ранее и 21.2% в октябре 2023 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 167 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.4 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, сократилось на 164 тыс. до 133.5 млн. Число сотрудников с неполной занятостью снизилось на 227 тыс. до 27.93 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 67 тыс. до 4.56 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.7% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в октябре 2023 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.2% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в октябре составила 34.3 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным сентябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.46 долл против 35.33 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В сентябре почасовая зарплата выросла на 0.3% (пересмотрена с +0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.0%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 4.0%.

Средняя недельная заработная плата в октябре выросла до 1216.28 долл в сравнении с 1211.82 долл месяцем ранее.