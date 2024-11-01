Средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре не изменилась, зарплата увеличилась

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре составила 34.3 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным сентябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.46 долл против 35.33 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В сентябре почасовая зарплата выросла на 0.3% (пересмотрена с +0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.0%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 4.0%.

Средняя недельная заработная плата в октябре выросла до 1216.28 долл в сравнении с 1211.82 долл месяцем ранее.