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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2024 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
30.10.2024 17:41

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в сентябре вырос на 7.4%

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в сентябре вырос на 7.4% по сравнению с августовским показателем, составив 75.8.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.9%.

В годовом сравнении индекс вырос на 2.6%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в сентябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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