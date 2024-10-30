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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
30.10.2024 17:38

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.5 млн барр.

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 25 октября, сократился на 0.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 2.7 млн барр. Эксперты ожидали сохранения запасов бензина неизменными.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.0 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 1.2 млн барр., составив 385.8 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR более чем на 38 млн барр. выше многолетнего минимума, зафиксированного прошлым летом, однако на 249 млн барр. ниже, чем на момент вступления в должность нынешнего президента США Джо Байдена.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 0.7 млн барр. и составили 25.4 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.5 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 25 октября, сократились на 0.573 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.282 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.463 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 0.32 млн барр.

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