Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.6 млн баррелей

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 25 октября, сократились на 0.573 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.282 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.463 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 0.32 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.0 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов сократились на 1.3 млн барр.