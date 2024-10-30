Курс доллара 97.0226   Курс евро 105.5231  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
30.10.2024 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.6 млн баррелей

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 25 октября, сократились на 0.573 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.282 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.463 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 0.32 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.0 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов сократились на 1.3 млн барр.

Другие новости

30.10.2024
17:38
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.5 млн барр.
30.10.2024
17:36
НОВЫЕ САНКЦИИ США ЗАТРОНУЛИ ПОЧТИ 400 ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОНИ ОБУСЛОВЛЕНЫ ПОДДЕРЖКОЙ ФИГУРАНТАМИ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ - БЛИНКЕН
30.10.2024
17:29
США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ АО "АНГСТРЕМ" - МИНФИН
30.10.2024
17:22
США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ГЕНДИРЕКТОРА "ТРАНСМАШХОЛДИНГА" КИРИЛЛА ЛИПЫ - МИНФИН
30.10.2024
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.6 млн баррелей
30.10.2024
17:14
ФАС РФ не получала запрос депутата Горелкина о проверке информации про рост цен на связь
30.10.2024
16:29
Годовая инфляция в Германии по итогам октября ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее
30.10.2024
16:11
Нечаев: "Новые люди" предлагают поднять стоимость патента для мигрантов в полтора раза
30.10.2024
15:54
Российский рынок акций в среду сохраняет умеренный рост
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.