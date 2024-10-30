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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
30.10.2024 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 31 октября

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;

15:30 мск: ВВП Канады;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании.

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