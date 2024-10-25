Банк России установил ставку на уровне 21% и повысил прогноз по инфляции

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 25 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) до 21.0% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали повышение ставки до 20.0-21.0% с предыдущего уровня 19.0%.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия существенным превышением инфляцией июльского прогноза, ростом инфляционных ожиданий, расширением внутреннего спроса и дополнительными бюджетными расходами. Банк России заявил, что для обеспечения возвращения инфляции к цели и снижения инфляционных ожиданий требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, поэтому он допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 году до 17.5% (июльский прогноз: 16.9-17.4%). С учетом того, что с 1 января по 27 октября текущего года средняя ключевая ставка равна 16.7%, с 28 октября до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 21.0-21.3% (ранее: 18.0-19.4%). Прогноз по ставке на 2025 год повышен до 17.0-20.0% (ранее: 14.0-16.0%), прогноз на 2026 год повышен до 12.0-13.0% (ранее: 10.0-11.0%), прогноз на 2027 год сохранен на уровне 7.5-8.5%.

Прогноз Банка России по инфляции на 2024 год пересмотрен в сторону повышения - до 8.0-8.5% в сравнении с июльским прогнозом 6.5-7.0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России ожидает, что годовая инфляция снизится до 4.5-5.0% в 2025 году (ранее: 4.0-4.5%), 4% в 2026 году будет находиться на цели в дальнейшем.

По данным ЦБ, годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8.4%. В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9.8% в пересчете на год против 7.5% в августе. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность вырос до 9.1% против 7.7% в августе. Регулятор отметил, что инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала года, а инфляционные ожидания населения и бизнеса значительно выросли, также достигнув максимумов.

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных. Основные риски связаны с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться. Ставки денежного и долгового рынков, кредитные и депозитные ставки повысились с середины сентября. Кривая доходности ОФЗ сдвинулась вверх на всех сроках. Однако рост инфляционных ожиданий сдерживает ужесточение денежно-кредитных условий в реальном выражении.

Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения населения. Завершение с 1 июля безадресной льготной ипотеки, рост ставок и ужесточение макропруденциальной политики привели к охлаждению розничного кредитования. Темпы роста корпоративного кредитования, напротив, остаются высокими из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. В результате общий кредит экономике по-прежнему растет высокими темпами.

По оценке ЦБ, российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии. Данное замедление в основном связано с нарастанием ограничений на стороне предложения, включая снижение доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов. Внутренний спрос поддерживается ростом кредитования, доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным.

Безработица сохраняется на исторических минимумах. Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда.

Прогноз Банка России по росту ВВП оставлен без изменений: на 2024 год - на уровне 3.5-4.0%, на 2025 год – на уровне 0.5-1.5%, на 2026 год – на уровне 1.0-2.0%, на 2027 год - на уровне 1.5-2.5%.

Помимо прогноза по динамике ВВП и инфляции, Банк России пересмотрел другие параметры среднесрочного базового сценария на 2024-2027 г.г. В частности, регулятор ухудшил прогноз по экспорту и импорту на 2024 год. ЦБ ожидает сокращения объемов экспорта по сравнению с прошлым годом на 2.0% или сохранения неизменным (ранее: от 0.0 до -2.0%) и снижения импорта на 3.0-1.0% (ранее: снижение на 3.0-1.0%).

Прогноз профицита платежного баланса на 2024 год пересмотрен в сторону понижения до 61 млрд с 72 млрд долларов, а прогноз торгового профицита пересмотрен до 133 млрд со 135 млрд долларов. Прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2024 год пересмотрен до 80 долларов за баррель (ранее: 85), на 2025 год оставлен на уровне 80 долларов. Прогноз на 2026-2027 г.г. сохранен на уровнях 75 и 70 долларов соответственно.

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в лучшую сторону. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2024 году вырастут на 4.5-5.5% (ранее: +4.0-5.0%). Инвестиции в основной капитал, согласно прогнозу, в этом году могут вырасти на 6.0-8.0% (ранее: +7.0-9.0%)

Прогноз по приросту кредитования населения на 2024 год повышен до 12-15% (ранее: +10-15%). Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, в этом году вырастет на 8-11% (ранее: +7-12%). Прогноз по расширению кредитования организаций на 2024 год пересмотрен до 17-20% (ранее: +10-15%).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2024 году составит 17-20% (ранее: 12-17%), в 2025 году - 6-11% (ранее: 5-10%), в 2026 году – 6-11% (без изменений), в 2027 году – 6-11% (без изменений).

6 ноября Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 декабря 2024 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.