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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 октября 2024 г.Индекс PMI Services США за сентябрь пересмотрен...
сегодня 16:47

Индекс PMI Services США за сентябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за сентябрь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным уровнем (55.4) и составил 55.2.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В августе значение индекса PMI Services составило 55.7.

Индекс остаётся выше пороговой отметки 50.0 больше года, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США. Вместе с тем сентябрьское снижение указывает на замедление темпов роста.

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