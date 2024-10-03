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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 октября 2024 г.Объём производственных заказов в США в августе ...
вчера 17:07

Объём производственных заказов в США в августе сократился на 0.2%

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в августе сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 4.9% в июле (пересмотрено с +5.0%).

Аналитики прогнозировали увеличение объёма заказов в промышленности США в августе на 0.1%.

Объём заказов на товары длительного пользования в августе, согласно финальному отчёту, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с предварительными данными. В июле показатель вырос на 9.9%.

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