Объём производственных заказов в США в августе сократился на 0.2%

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в августе сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 4.9% в июле (пересмотрено с +5.0%).

Аналитики прогнозировали увеличение объёма заказов в промышленности США в августе на 0.1%.

Объём заказов на товары длительного пользования в августе, согласно финальному отчёту, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с предварительными данными. В июле показатель вырос на 9.9%.