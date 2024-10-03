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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 октября 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 16:06

Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 1 тыс.

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 сентября, составило 225 тыс., увеличившись на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 221 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 219 тыс., пересмотрено с 218 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 224.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 сентября, сократилось на 1 тыс. и составило 1.826 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.834 млн до 1.827 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 4.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.829 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 14 сентября, сократилось на 41.5 тыс. и составило 1.652 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.612 млн.

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