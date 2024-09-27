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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2024 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:15

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением и составил 70.1.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 69.3 с предварительного уровня 69.0.

В августе значение индекса составило 67.9.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце сентября составил 2.7%, как и в начале месяца, против 2.8% в августе.

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