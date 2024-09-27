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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 сентября

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;

02:50 мск: Розничные продажи в Китае;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии;

09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании;

09:00 мск: ВВП Великобритании, финал;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании, финал;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;

11:30 мск: Денежная масса М4 Великобритании, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;

15:50 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;

20:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/А мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.

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