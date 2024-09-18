Индекс цен производителей Великобритании в августе на входе сократился на 0.5% и на выходе сократился на 0.3%

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в августе сократился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в июле (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в августе сократился на 0.3% после сохранения неизменным в июле.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.