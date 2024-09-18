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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2024 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в а...
сегодня 10:00

Индекс потребительских цен в Великобритании в августе вырос на 2.2%

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в августе вырос на 2.2% в годовом выражении после аналогичного роста на 2.2% месяцем ранее.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в августе в годовом выражении вырос на 3.6% по сравнению с ростом на 3.3% в июле.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

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